Балаковская группа волонтеров сплела 1300 маскировочных сетей для участников СВО

Депутаты Саратовской областной Думы поддерживают волонтерские движения и группы по всему региону.

Дмитрий Полулях регулярно оказывает материальную помощь волонтерской команде «Сети Спиридона» в закупке специальной ткани для маскировочных сетей. Он также находится на связи с энгельсской группой волонтеров «Тыл рядом с фронтом».

«Добровольцы навестили военнослужащих в саратовском госпитале, где проходят лечение бойцы из разных уголков нашей страны. Помимо необходимых санитарных средств, они привезли главное – душевное тепло и слова поддержки. Благодарю наших волонтеров за труд и неравнодушие. Отдельное спасибо председателю комитета по делам ветеранов Александру Янкловичу за содействие в организации этой поездки», – отметил депутат.

В Балакове Владимир Земсков побывал на мероприятии, приуроченном к трехлетию волонтерской группы «Сети для СВОих». Он отметил, что за три года добровольцы сплели более 1300 маскировочных сетей.

«За этой большой цифрой стоят тысячи часов кропотливой работы, личное время, терпение и искреннее желание поддержать защитников Родины», – сказал депутат.

Регулярно собирает гуманитарную помощь для передовой депутат, ветеран СВО Роман Ирисов. Он передает грузы через Балаковское отделение «Боевого братства» или отвозит лично.

«Наша помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, важна и нужна. Нахожусь на связи с группой ребят, с которыми служил по контракту. Стараюсь оперативно передавать им необходимые вещи, ну и, конечно же, они всегда ждут посылки от своих семей. Гуманитарная миссия – это то, что мы можем сделать для ребят и для приближения Победы!» – отметил он.