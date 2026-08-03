Под Саратовом мужчина получил ожоги при розжиге печи в бане

В субботу в садовом товариществе «Мечта» под Саратовом 38-летний мужчина получил серьёзные ожоги при розжиге печи в бане. По предварительным данным, он нарушил правила пожарной безопасности, использовав для растопки легковоспламеняющуюся жидкость. Пары вспыхнули, и мужчина получил ожоги пламенем.

Пострадавший госпитализирован в Ожоговый центр. МЧС России напоминает о строгом соблюдении правил при использовании печей: нельзя использовать бензин и другие ЛВЖ для розжига, топить печь с открытой дверцей или при наличии трещин. Топка должна прекращаться не менее чем за 2 часа до сна.