Балаковские энергетики «Т Плюс» помогли «больничному городку» восстановить теплоснабжение



Саратовский филиал «Т Плюс» оказал помощь ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

Специалисты энергокомпании устранили дефект на теплосети, которая находится в сфере ответственности медицинского учреждения и снабжает его теплом и горячей водой.

В ходе восстановительных мероприятий сотрудники Балаковских тепловых сетей определили место дефекта и заменили участок трубопровода диаметром 108 мм. Благодаря оперативной работе энергетиков теплоснабжение объектов «больничного городка» было восстановлено в кратчайшие сроки.

«Несмотря на тот факт, что теплосеть находится вне зоны нашего обслуживания, мы не смогли остаться в стороне от проблемы, которая возникла у врачей и пациентов. Понимаем, насколько важно круглосуточно поддерживать в больничных корпусах комфортную температуру», — отметил директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Ремонт энергетики провели в течение часа, минимизировав любые возможные неудобства для работы медучреждения. Специалисты успешно включили системы отопления и горячего водоснабжения «больничного городка» и вывели их на нормативный режим.