Володин: Стрелочника не ищите

Вячеслав Володин сегодня провел в Москве совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации питания детей в школах Саратовской области.

Как сообщает ТГ-канал «Володин Саратов», в нем участвовали ответственные лица от региона.

В течение нескольких дней в общественную приемную Володина поступают обращения от родителей и педагогического коллектива по ситуации в одной из школ Балашова.

В ходе совещания Вячеслав Володин высказал свою позицию в том числе и по этому вопросу.

— Порядок наводите и осознайте свою ответственность. В министерстве образования: должны заниматься координацией, методологией, выстраиванием системы и контроля. Это что такое?! Стыдно должно быть. Чаще выезжайте в районы! Министры должны еженедельно выезжать в районы, решать там проблемы, а не смотреть на всех сверху вниз. Качество продуктов питания в школах — это вопрос номер один… Не торопитесь назначать виновных. Поэтому стрелочника не ищите. Наказывать надо тех, кто средства делит и должен их выделить, а не тех, кто их не имеет, — отметил спикер Госдумы.

Подготовила Ольга Сергеева