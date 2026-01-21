Новое оборудование в Аткарской больнице спасает жизни и улучшает диагностику

Аткарская районная больница получила современное медицинское оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Поставки цифрового тонометра для измерения глазного давления через веко и дефибриллятора уже позволили повысить качество помощи пациентам. Об этом сообщили в областном минздраве.

Главный врач учреждения Анатолий Ципящук отметил практическую пользу новинок: портативный тонометр провёл более 300 исследований и помог выявить около 30 патологий, а дефибриллятор был применён для реанимации 14 пациентов.

«Это оборудование — важный инструмент в наших руках. Дефибриллятор используется в экстренных ситуациях, где цена каждой секунды — человеческая жизнь. А тонометр необходим для регулярного контроля за пациентами из групп риска по офтальмологическим заболеваниям», — пояснил Ципящук.

Программа модернизации, в рамках которой было закуплено оборудование, изначально действовала до 2025 года. Однако решением президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», что даёт надежду на дальнейшее обновление медучреждений региона.

Подготовила Ольга Сергеева