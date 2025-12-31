Балаковские студенты учатся программировать датчики и управлять реальными энергосистемами

В Балаковском колледже готовят кадры для энергетики на оборудовании с реальных предприятий.

Губернаторский колледж в Балакове, участник федерального проекта «Профессионалитет», создал образовательно-производственный кластер «Профессионализм молодых — в энергетику будущего». Это позволило оснастить учебные мастерские оборудованием, которое применяется на реальных промышленных объектах.

В кластере оборудовано восемь специализированных зон, разработанных совместно с работодателями. Студенты отрабатывают практические навыки по ключевым направлениям: от электромонтажа и 3D-моделирования до диагностики электрооборудования и автоматизированного управления системами.

«У нас появилась мастерская, где мы работаем с промышленными датчиками, используемыми в энергетике. Мы изучаем их программирование и применение для защиты предприятий, экономии и учета энергии», — рассказал студент второго курса Мирослав Прозвонков.

Проект усиливает связь между образованием и бизнесом, объединяя ресурсы колледжа и предприятий для подготовки квалифицированных кадров.

Ольга Сергеева