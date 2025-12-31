В Саратове врачи спасли беременную женщину с отказавшими органами в длительной коме

Врачи областной больницы Саратова спасли женщину после 40 дней в медикаментозной коме.

У беременной саратовчанки 35-ти лет выявили полиорганную недостаточность.

Пациентка поступила в критическом состоянии на 27-й неделе беременности. Для поддержания её жизни медики задействовали все доступные методы: искусственную вентиляцию лёгких, гемодиализ и многократные переливания крови. Уточняется, что из-за тяжести состояния беременность, к сожалению, сохранить не удалось.

После 40 дней комы к женщине вернулось сознание. В настоящее время её состояние врачи оценивают как стабильное. Пациентке предстоит реабилитация.

Алиса Эай