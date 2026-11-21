Врачи эндоскопического отделения Балаковской городской клинической больницы предупредили жителей об опасности спешки во время еды.

По словам заведующей отделением Эллы Бобрышевой, проблема инородных тел в пищеводе актуальна круглый год. Только за ноябрь в стационар с подозрением на инородное тело обратились 9 пациентов — в трёх случаях диагноз подтвердился и потребовал экстренного вмешательства.

Один из самых опасных случаев — поступление 68-летней женщины, у которой в пищеводе застряла рыбья жаберная крышка с краями, острыми как бритва; пластину удалось аккуратно извлечь. Ещё двум пациенткам 67 и 77 лет понадобилась помощь из-за тонких рыбьих костей в гортаноглотке и у входа в пищевод — такие «невидимки» при каждом глотке глубже впиваются в слизистую. Частой причиной госпитализации становятся и мелкие осколки, попадающие в мякоть при рубке мяса.

Эндоскописты рекомендуют не спешить и не разговаривать во время еды, есть рыбу при хорошем освещении и отказаться от обгладывания костей и голов, а пожилым родственникам готовить мясо и рыбу в виде фарша или суфле. Медики категорически запрещают проталкивать застрявшую кость хлебными корками — это лишь глубже загонит острие в ткани. При подобной ситуации необходимо немедленно обратиться в приёмное хирургическое отделение.