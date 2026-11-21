В Саратове выставлен на продажу действующий мебельный комплекс площадью более гектара.

Площадь объекта превышает один гектар, однако, как уточняет автор объявления, потребуется проведение межевания.

На территории комплекса находятся здания функционирующего мебельного цеха общей площадью 3 700 квадратных метров. Объект обеспечен всеми необходимыми коммуникациями. Продавец предлагает несколько вариантов сделки: приобретение земли и недвижимости либо покупку участка, помещений и оборудования для производства мебели.

«Под любой вид использования — производство, склад и так далее», — отмечает автор объявления.

Стоимость участка с недвижимостью оценили в 99 миллионов 500 тысяч рублей.