Балаковских коммунальщиков заставят заплатить почти полмиллиона за порчу земель

Волжский районный суд Саратова оставил в силе штраф на 400 тысяч рублей для МУП «Балаково-Водоканал» за порчу земель.

Об этом информирует межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ходе внеплановой проверки надзорное ведомство выявило системные нарушения природоохранного законодательства. Предприятие было оштрафовано за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и нарушения в сфере обращения с отходами, которые привели к их повреждению.

МУП «Балаково-Водоканал» пыталось оспорить штраф в суде, однако суд признал действия Росприроднадзора законными и отказал в удовлетворении жалобы.

Ольга Сергеева