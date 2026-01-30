Саратовцы почтили память героев-молодогвардейцев Краснодона

В Саратове у памятника Героям Краснодона состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к Дню памяти молодогвардейцев.

Оно было посвящено подвигу членов организации «Молодая гвардия», а также всем героям, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Инициатором и организатором мероприятия выступило Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области. В церемонии приняли участие представители органов власти, образовательных учреждений города, а активисты молодежных организаций.

С приветственным словом перед участниками выступили заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая, председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре и образованию Юлия Литневская, участник СВО, член Палаты Молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Драгунов.

В своем выступлении Светлана Зубрицкая подчеркнула исключительную важность сохранения и передачи исторической памяти новым поколениям.

Мероприятие завершилось минутой молчания, в знак скорби по всем погибшим защитникам Отечества, и возложением цветов к подножию памятника.

«Молодая гвардия» — комсомольская антифашистская организация, действовавшая в оккупированном немецко-фашистскими войсками городе Краснодон. Организация была создана вскоре после начала оккупации в июле 1942 года. В ее состав входил 71 человек: 47 юношей и 24 девушки, самому младшему из которых было 14 лет.

За время своей деятельности молодогвардейцы выпустили и распространили в Краснодоне около 5 тысяч антифашистских листовок с правдивыми сводками с фронтов. В ночь на 6 декабря 1942 года они сожгли здание немецкой биржи труда, уничтожив списки граждан, предназначенных для угона на принудительные работы в Германию, и спасли около 2,5 тысяч человек. Подпольщики также совершали диверсии, мешая перемещениям вражеских конвоев и обозов.

В январе 1943 года, после раскрытия организации, большинство ее участников были схвачены и после жестоких пыток казнены оккупантами. Их подвиг навсегда остался в истории как пример высочайшего мужества и самопожертвования во имя свободы Родины.

День памяти молодогвардейцев отмечается 31 января.

Подготовила Ольга Сергеева