Балаковский артист отметил приветливость голосующих

В регионе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва.

Свой голос отдал солист Городского центра искусств имени М.Э. Сиропова Александр Ступников.



«Часто слышу, что у людей не хватает времени, чтобы дойти до избирательного участка и проголосовать. Важно быть честным с собой и признать, что это лишь отговорки. У меня вся процедура голосования заняла около десяти минут. Очередей не было, люди были очень приветливы, улыбались, и ощущался какой-то неуловимый дух праздника. Я обратил внимание, что многие приходят семьями, вместе с детьми. Пока одни ищут причины и оправдания, другие создают добрую семейную традицию, которая спустя годы будет жить в новых семьях, создавая связь между поколениями», — отметил Ступников.