Для легендарного кинотеатра «Победа» в Саратове разработан проект реставрации

Подготовлена документация для работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр „Победа“» на площади Кирова, 1 в Саратове.

Документация прошла общественное обсуждение без замечаний, её также согласовал комитет культурного наследия Саратовской области.

Проект разработан ООО «Асгард», имеющим лицензию Минкультуры РФ. Им предусмотрены очистка, вычинка и укрепление кирпичной кладки стен и бутового фундамента, раскрытие заложенных проемов для вентиляции подвала, восстановление декоративных элементов фасадов и замена водосточной системы. Поздние зашивки фасада из профлиста, выполненные в 2024 году для консервации объекта, предлагается демонтировать.

Кровлю планируется заменить с восстановлением исторического покрытия из листового железа на фальцевых соединениях. В интерьерах отреставрируют кессонированные потолки, потолочные розетки, тянутые карнизы, капители колонн и пилястр, приведут в порядок полы типа «брекчия», заменят инженерные системы и оборудуют доступ для маломобильных групп населения.

Здание построено в стиле сталинского ампира. Первоначальный проект разработал архитектор Виктор Калмыков, после войны план реконструкции выполнил Эдуард Петрушко. Кинотеатр открылся 29 сентября 1955 года к 10-летию Победы. С 1990-х помещения сдавались в аренду, в 2022 году здание вернули в федеральную собственность. Сейчас в кинотеатре проводятся бесплатные показы отечественного кино и мероприятия, направленные на воспитание молодого поколения и сохранение культурных ценностей.

Ольга Сергеева