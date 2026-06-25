Балаковский полигон для ТКО компании «Ситиматик» получил положительное заключение орнитологической экспертизы

Балаковский межмуниципальный полигон для ТКО компании «Ситиматик» прошел орнитологическую экспертизу, которая подтвердила безопасность его работы для аэропортов и авиации.

Исследование проводили специалисты Ставропольского государственного аграрного университета.

В заключении экспертов отмечено, что на предприятии не выявлено массовое скопление синантропных птиц, а возможность их гнездования минимизирована. Таким образом, балаковский полигон не признается объектом, способствующим привлечению и скоплению птиц, а меры по защите объекта являются достаточными.

В настоящее время на полигонах компании «Ситиматик» в Балаковском и Энгельсском районах Саратовской области используется два вида орнитологической защиты: акустический и биорепеллентный. В качестве биорепеллентов на предприятии работают ястребы-тетеревятники и канюки. Также для защиты от стайных птиц применяются пропановая пушка, биоакустическая установка и различные визуальные отпугиватели.

Напомним, компания «Ситиматик» в рамках концессионных соглашений построила и эксплуатирует в Саратовской области два мусоросортировочных комплекса с полигонами и сеть из 20 мусороперегрузочных станций в левобережных районах. Инфраструктурные объекты имеют комплексное экологическое разрешение, которое подтверждает, что их работа соответствует современным экологическим нормам и стандартам.