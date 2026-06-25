Речное такси в Саратове временно приостановило свою работу

В Саратове временно приостановили работу речных пассажирских перевозок.

Власти региона приняли решение временно снять с линии суда речного такси. Как сообщает региональный Минтранс, причиной остановки стало проведение обязательного нулевого технического обслуживания и настройки оборудования.

Подобная плановая проверка необходима после запуска движения для обеспечения безопасности пассажиров и поддержания флота в исправном состоянии. О точной дате возобновления навигации будет сообщено дополнительно.

Напомним, маршрут «Саратов — Сабуровка» был запущен 20 июня 2026 года. Пассажиры речного такси могут пересесть на маршрутное такси на конечной остановке, чтобы добраться до аэропорта «Гагарин».

Ольга Сергеева