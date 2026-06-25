Заместитель Председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов провел встречу с многодетными семьями из Саратова и Энгельсского района.

Мероприятие состоялось на площадке регионального законодательного собрания. Также в нем приняли участие министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, представители муниципальных администраций.

Рассматривались темы обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям в собственность бесплатно. Озвученные вопрос возьмет в работу комитет Думы по социальной политике.

Возглавляющий комитет Роман Грибов, входящий во фракцию «Единая Россия», подчеркнул значимость системной поддержки многодетных семей.

«Убежден, что принимаемые решения, как и законодательные инициативы, необходимо регулярно обсуждать совместно с жителями, с теми, кто реально пользуется этими мерами поддержки и может оценить их эффективность», – отметил депутат.

Было принято решение создать координационный совет с участием многодетных семей, предложения которых будут учитываться, в том числе при подготовке новых инициатив в социальной сфере.