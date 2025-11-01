Балаковский участник СВО Поединцев Фёдор погиб на фронте за несколько дней до юбилея

В Балакове простятся с военнослужащим, погибшим в зоне СВО.

Фёдор Сергеевич Поединцев, уроженец Балакова, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции 10 октября 2025 года. Выпускник Ивановского энергетического техникума по специальности «экономист», 15 октября 1975 года рождения, отдал жизнь за защиту Родины. Боец не дожил до 50-летнего юбилея пяти дней.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Фёдор Сергеевич пожертвовал своей жизнью ради мира и будущего нашей страны. Его героизм навсегда останется в наших сердцах».

Церемония прощания с военнослужащим состоится 5 ноября с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

Ольга Сергеева