В центре Саратова до обеда воскресенья отключили холодную воду

В Саратове 1 ноября произошло отключение холодной воды на улице Университетской и прилегающих улицах.

Список локаций без ХВС здесь:

Причиной послужили аварийно-ремонтные работы на магистральном водопроводе.

Специалисты «Саратовводоканала» оперативно приступили к устранению повреждения. По информации коммунальной службы, водоснабжение планируется восстановить до 14:00 воскресенья 2 ноября.

Для решения вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением, жители могут обращаться по телефонам: 32-00-00 и 30-40-00.

Ольга Сергеева