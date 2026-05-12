Балашовцы рассказали Панкову о развитии гражданской беспилотной авиации

Депутат Госдумы Николай Панков побывал в Поволжском центре беспилотной авиации в Балашове.

Этот уникальный проект помогает использовать возможности беспилотников в промышленности и сельском хозяйстве.

Руководитель Олег Емельянов рассказал о профессиональной деятельности центра. Сюда на образовательные курсы приезжают аграрии практически со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Подготовка пилотов включает в себя полную программу. Это теоретические основы, практические занятия по управлению дронами и сервисное обслуживание.

Как отметил Николай Панков, у применения беспилотников в сельском хозяйстве большие перспективы. С их помощью обработка сельхозугодий от вредителей производится более качественно, чем с самолёта. И полностью безопасно для оператора.

«Важно, что центр даёт возможность нашим ребятам, участникам СВО, обучиться перспективной профессии и реализовать себя в мирной жизни», — подчеркнул Николай Панков.

На встрече также были затронуты вопросы дальнейшего развития центра и применения инноваций.

По материалам канала «Помощники Панкова»