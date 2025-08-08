Балашовская птицефабрика модернизирует производство с инвестициями 600 млн рублей

На Балашовской птицефабрике реализуется масштабный проект по увеличению объемов производства яиц. Основные работы сосредоточены в цехе №14, где устанавливают современное клеточное оборудование PLM60 для содержания 186 тыс. кур-несушек.
Ключевые изменения:
— Многоярусные клетки с автоматизированным управлением
— Системы микроклимата (вентиляция, охлаждение)
— Автоматическая линия MOVA XF330 (мощность – 120 тыс. яиц/час)
— Конвейер LUBING для сортировки и упаковки
Текущий статус:
— Готовность цеха – 70%
— Плановый запуск – начало сентября
— Прирост производства – +17 млн яиц ежегодно
Экономический эффект:
- Общий объем производства превысит 120 млн яиц в год
- Поставки во все регионы России, включая Крым, ДНР, ЛНР
- Рост налоговых отчислений в бюджет района
-Этот проект укрепит экономику Балашовского района и создаст новые рабочие места, — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Гендиректор фабрики Алексей Андрющенко отметил, что предприятие работает в напряженном графике, чтобы уложиться в сроки. Сейчас поголовье кур-несушек составляет 297 тыс., а после модернизации фабрика войдет в число лидеров отрасли.
Министерство инвестиционной политики области контролирует ход реализации проекта.