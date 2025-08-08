Школа в поселке Заволжский готовится к открытию после масштабной реконструкции

В поселке Заволжский Пугачевского района завершается капитальный ремонт местной школы, проводимый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На модернизацию образовательного учреждения направлено более 100 млн рублей.
Что сделано в рамках ремонта:
-Полное обновление фундамента и кровли
— Замена оконных блоков и дверей
— Модернизация инженерных систем (отопление, водоснабжение, электричество)
— Внутренняя отделка помещений
— Оснащение новым оборудованием на 9,6 млн рублей (пищеблок, учебные классы, спортзал)
— Благоустройство прилегающей территории
Перспективы развития школы:
- Обучение воспитанников трех детских садов
- Введение программ профобразования (например, «Швейное дело» для старшеклассников)
Реакция жителей:
-Теперь у нас современная школа с теплыми светлыми классами – мечта всех родителей поселка! — поделилась Светлана Кузнецова, мама семиклассницы.
-Работать в таких условиях – настоящее удовольствие, — добавила учитель русского языка Елена Столярова.
Директор школы Елена Гузева отметила, что учреждение станет центром образования и социальной жизни поселка.
Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2025 года.
Министерство образования области продолжает контроль за завершающим этапом работ.