Школа в поселке Заволжский готовится к открытию после масштабной реконструкции

В поселке Заволжский Пугачевского района завершается капитальный ремонт местной школы, проводимый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На модернизацию образовательного учреждения направлено более 100 млн рублей.

Что сделано в рамках ремонта:

-Полное обновление фундамента и кровли

— Замена оконных блоков и дверей

— Модернизация инженерных систем (отопление, водоснабжение, электричество)

— Внутренняя отделка помещений

— Оснащение новым оборудованием на 9,6 млн рублей (пищеблок, учебные классы, спортзал)

— Благоустройство прилегающей территории

Перспективы развития школы:

Обучение воспитанников трех детских садов

Введение программ профобразования (например, «Швейное дело» для старшеклассников)

Реакция жителей:

-Теперь у нас современная школа с теплыми светлыми классами – мечта всех родителей поселка! — поделилась Светлана Кузнецова, мама семиклассницы.

-Работать в таких условиях – настоящее удовольствие, — добавила учитель русского языка Елена Столярова.

Директор школы Елена Гузева отметила, что учреждение станет центром образования и социальной жизни поселка.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

Министерство образования области продолжает контроль за завершающим этапом работ.