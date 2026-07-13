Балашовская районная администрация покупает комплекты для сборки БПЛА

Балашов готовится к запуску дронов: администрация ищет поставщика для комплектующих.

Администрация Балашовского района объявила запрос котировок на закупку четырех конструкторов для сборки беспилотных летательных аппаратов. Техника поступит в МБУ «Центр дополнительного образования „Созвездие“.

По условиям тендера, два будущих дрона будут оснащены двигателями мощностью до 150 Ватт, смогут находиться в воздухе не менее 30 минут и развивать скорость до 65 км/ч . Еще два аппарата получат более производительные моторы — до 300 Ватт.

Начальная цена контракта составляет 478 тысяч рублей. Комплекты необходимо доставить по адресу: Балашов, ул. Ленина, 3, в течение двух месяцев после подписания контракта. Заявки принимаются до 20 июля 2026 года.

Отметим, что Центр «Созвездие» активно развивает техническое направление: недавно учреждение получило 10 образовательных квадрокоптеров «Пионер мини» для обучения детей основам пилотирования и программирования. В Балашове также действует Поволжский центр беспилотной авиации, где уже подготовили более тысячи пилотов агродронов.

Ольга Сергеева