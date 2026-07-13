В Саратовской области прощаются с погибшими на фронтах СВО бойцами

В Саратовскую область вновь поступили траурные вести из зоны проведения специальной военной операции.

Администрация Федоровского района официально подтвердила гибель троих своих земляков. Погибшие — Сагынгали Ергалиев, Игорь Андреев и Александр Бердугалиев — отдали свои жизни при выполнении боевых задач.

Глава региона Роман выступил с официальными соболезнованиями, обратившись к родным и близким павших воинов. В администрации муниципалитета подчеркнули, что память о героях навсегда останется в сердцах жителей

Ольга Сергеева