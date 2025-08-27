Балашовский имам встретился с осужденными

Имам-мухтасиб Балашовского района, заместитель муфтия Саратовской области Ильяс-хазрат Юнкин 23 августа посетил Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония-33» УФСИН России по Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, визит прошел по приглашению руководства учреждения и в рамках реализации долгосрочного соглашения о взаимодействии между Духовным управлением мусульман Саратовской области и УФСИН России по Саратовской области.

Ильяс-хазрат Юнкин, являющийся руководителем Департамента по взаимодействию ДУМСО с УФСИН России, регулярно обеспечивает духовную поддержку и содействие в социальной адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Встреча в ИК-33 прошла в конструктивной и позитивной атмосфере, что позволило продуктивно обсудить актуальные вопросы религиозной жизни внутри колонии.

Ключевым аспектом обсуждения стало состояние и перспективы развития мечети, расположенной на территории исправительного учреждения. Было принято решение о проведении косметического ремонта мечети, который будет включать обновление интерьера, укладку новых ковровых покрытий и создание полноценного места для совершения омовения, предполагающего проведение водоснабжения и установку умывальников. Эти меры призваны значительно улучшить условия для совершения религиозных обрядов и способствовать более глубокому духовному становлению осужденных. Работы по обустройству планируется осуществить при активном участии и поддержке мусульманской общины.

В соответствии с действующими положениями, регламентирующими деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях, а также для обеспечения постоянной духовной поддержки, было утверждено назначение имама из числа осужденных, находящихся в учреждении, а также двух его помощников.

По завершении запланированных ремонтных работ и обустройства мечети ожидается повторный визит в ФКУ ИК-33 для оценки проделанной работы и дальнейшего развития взаимодействия.