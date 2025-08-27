Среди школьников Саратовской области значительно вырос спрос на рабочие профессии

На саратовском форуме «ПРО.Образование 64» обсудили реализацию Единой модели профориентации.

Министр образования Александр Пажитнев отметил растущий интерес школьников к рабочим профессиям, соответствующим задачам экономики региона и страны.

Директор политехнического колледжа Константин Гудков подчеркнул важность системной работы со школами: создание инженерных классов и обучение по профессиям (монтажник, швея, повар). За два года 61 школьник получил квалификационные свидетельства.

Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется в области с 2019 года, охватив уже 150 тысяч учащихся.