Балашовский театр получил губернаторскую награду на фестивале «Театральное Прихоперье»

На сцене Балашовского театра драмы подвели итоги IX Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье». Главный приз губернатора Саратовской области получил спектакль «Сослуживцы» Балашовского драматического театра.

Постановка также отмечена призом молодежного жюри как «самый мягкий, сердечный и добрый спектакль». Актеры Юрий Войтенко и Татьяна Болотникова получили награды за лучшие мужскую и женскую роли, а Алина Голод победила в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».

Фестиваль собрал театральные коллективы из разных регионов России. Награды также получили представители Чувашского ТЮЗа, Волгоградского молодежного театра, тольяттинского «Дилижанса» и других театров. Приз зрительских симпатий достался Губкинскому театру для детей и молодежи из Белгородской области.