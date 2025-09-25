Бусаргин: Программа по благоустройству дворов больниц региона будет продолжена

В рамках этого года в программу вошли 27 медицинских учреждений. В числе первых была городская клиническая больница № 5 Саратова. Сейчас там завершены работы по благоустройству территории. Ремонт здесь не проводился порядка 50 лет. Привели в порядок территорию по периметру основного корпуса, где самый большой поток пациентов.

В учреждении медицинскую помощь получают более 14,6 тысячи человек. В прошлом году здесь отремонтировали женскую консультацию в рамках профильной региональной программы. Начатую в больнице модернизацию будем продолжать.

В частности будем решать вопросы по замене лифтового оборудования за счет регионального бюджета. Для дальнейшего укрепления материально-технической базы учреждения будут проработаны предложения по участию в различных национальных проектах и государственных программах.