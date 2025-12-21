Балашовское станичное казачье общество отметило 20-летний юбилей

В этом году Балашовское станичное казачье общество отмечает 20-летие со дня основания.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», за два десятилетия общество под руководством бессменного атамана Николая Подкорытова превратилось из инициативной группы в мощную общественную силу, вносящую системный вклад в патриотическое воспитание, сохранение культуры, безопасность и социальную жизнь Балашовского района и Саратовской области.

Ежегодно по инициативе казачьего общества проводятся патриотические мероприятия с юными казаками, традиционно в летнее время проводится фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре», объединяющий казаков с соседних регионов.

Казаки Балашовского станичного казачьего общества на постоянной основе принимают участие в специальной военной операции, а также оказывают гуманитарную помощь военнослужащим.

Казаками взято шефство над детским садиком «Золотой ключик» в Балашове, воспитанники которого являются продолжателями славных казачьих традиций.

Члены казачьего общества оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка, в том числе во время проведения православных и общегородских праздников.

Поздравить членов казачьего общества с юбилеем собрались представители Правительства области, администрации Балашовского муниципального района, Окружной атаман, а также жители города.

В рамках празднования «За патриотическое воспитание молодежи, сохранение казачьей культуры, а также в связи с 20-летием со Дня создания Балашовского казачьего общества Саратовской области» Благодарственными письмами губернатора области были отмечены «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Любава» и активисты казачьего общества.

Завершился юбилейный вечер концертной программой, подготовленной силами культурно-досугового центра Балашовского района.

Подготовила Ольга Сергеева