Министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнит новогоднюю мечту саратовского ребенка

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнит новогоднюю мечту 9-летнего Ильи Жуланова из Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, глава Минобороны выбрал две открытки с детскими письмами.

Одна из них принадлежит юному саратовцу, который мечтал встретить праздники в Москве и посетить Кремль.

Также министр поможет осуществить желание сестёр Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска: они хотят побывать в парке «Патриот» и на главной новогодней ёлке страны в Кремле.

Ольга Сергеева