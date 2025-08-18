Банк и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе «Новое Очаково» в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.



Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через ВТБ Онлайн. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ.



«Успешная сделка с ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, — важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России. Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны», – отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.



Он добавил, что банк планирует и дальше активно развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем и в будущем предлагать своим клиентам новые продукты и услуги, основанные на использовании цифровой национальной валюты.