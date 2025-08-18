Начинающий инвестор из Саратова отправила мошенникам 18,5 миллиона

Саратовчанка потеряла 18,5 млн рублей в инвестиционном обмане.

47-летняя жительница Саратова стала жертвой мошенников, познакомившись с мужчиной на сайте знакомств. Он убедил ее вложить деньги в фальшивую биржу через подставного «трейдера».

Первоначально женщине удалось вывести 120 тыс. рублей и $3 тыс., что укрепило ее доверие. Однако затем мошенники заблокировали доступ к средствам под предлогом «страховки» и «санкций», после чего исчезли.

Потерпевшая, занявшая деньги у знакомых и взявшая кредиты, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ). В МВД пояснили, что квалификация «покушение» связана с прекращением преступления по независящим от злоумышленников причинам.