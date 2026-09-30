Банк определил, какие альтернативы вкладам сегодня рассматривают VIP-клиенты

ВТБ Private Banking провел опрос среди состоятельных клиентов и выяснил их предпочтения в управлении капиталом.

В качестве основной альтернативы банковским вкладам в текущих рыночных условиях VIP-клиенты рассматривают облигации (43%), каждый четвертый выбирает недвижимость, 10% готовы направить средства в фонды денежного рынка, 9% – в акции.

У каждого третьего клиента Private Banking классические вклады сегодня занимают более 70% от всего портфеля. Практически половина опрошенных (46%) увеличили объем средств на депозитах по сравнению с прошлым годом. Около трети оставили сумму без изменений.

Около 40% респондентов готовы пересматривать структуру портфеля в пользу инвестиций при ключевой ставке ниже 10%. Независимо от ставки всегда выбирать депозиты будут 18%, а инвестиционные продукты – 15%.

43% участников опроса рассказали, что планируют сохранить текущий объем вложенных средств на депозитах в ближайшие 12 месяцев, еще 16% хотят его увеличить, так как ставки все еще высокие. Лишь 13% клиентов рассматривают частичный вывод средств в инвестиционные продукты.

40% опрошенных считают депозит безрисковым инструментом с хорошей доходностью. Среди других факторов выбора в его пользу – удобство управления (23%) и возможность оперативно распоряжаться средствами, размещая их на небольшой срок (17%). Еще около 17% не готовы в текущих условиях рассматривать более сложные продукты.

«Классические депозиты по-прежнему остаются базовым инструментом сохранения капитала, и отношение к ним становится более осознанным и тактическим. Клиенты не просто «паркуют» деньги на депозите, они рассматривают его как часть более широкой стратегии. Высокие ставки последних лет приучили держать основной капитал на вкладах, но горизонт планирования у состоятельных клиентов – 3-5 лет, и многие уже закладывают в него снижение ставки. Отсюда и растущий интерес к облигациям как к промежуточному шагу между вкладом и более рискованными инструментами: у них похожая предсказуемость дохода, но потенциально более длинный горизонт фиксации доходности. Также растет интерес инвесторов к инструментам альтернативных инвестиций: фондам коммерческой недвижимости и фондам прямых инвестиций», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.