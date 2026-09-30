В Саратовской области банду из 33 человек осудили за организацию незаконной миграции

Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор 33 членам организованной группы, которые за деньги содействовали иностранцам с нарушениями миграционного законодательства.

Организатор получил 17 лет колонии, двое его подельников, возглавлявших подразделения в Энгельсском и Ершовском районах, — 16 и 12,5 года. Остальные 30 фигурантов приговорены к срокам от 9 месяцев до 7 лет.

Следствие установило, что злоумышленники за 1,5–2 тыс. рублей с человека обеспечивали нелегалам безопасный выезд в сопредельное государство, помогая избежать административной ответственности, а также оформляли новые миграционные карты. Всего услугами группировки воспользовались около 6 тыс. иностранцев.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ГУ МВД по Саратовской области совместно с региональными УФСБ, погрануправлением и Росгвардией.

Ольга Сергеева