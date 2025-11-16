Банк отобрал у россиян элитные квартиры в Египте, купленные более 15 лет назад

Российские семьи лишились элитного жилья в Египте из-за юридических проблем и незнания местных законов.

Несколько российских семей потеряли квартиры в египетском жилом комплексе Royal Oasis, купленные более 15 лет назад. Как сообщает SHOT, земля под ЖК принадлежала местному банку Housing and Development, который через суд выселил россиян после смерти владельца комплекса и накопления им долгов.

По словам пострадавших, вернуть недвижимость практически невозможно — местное законодательство полностью защищает права банка.

Российские покупатели оказались в отчаянии, столкнувшись с юридическими особенностями Египта.

Отметим, что с 2026 года визы для туристов в Египет вырастут с 25 до 45 долларов с человека.

Наталья Мерайеф