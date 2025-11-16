На саратовцев вновь обрушится мощная магнитная буря в ноябре

Землю ожидает период геомагнитной нестабильности.

Как показывают предварительные расчеты экспертов, занимающихся исследованиями Солнца, самые сильные возмущения магнитного поля, которые могут достичь уровня G1, прогнозируются в Саратовской области приблизительно в час ночи 17 ноября.

Снижение интенсивности геомагнитных бурь ожидается к семи часам утра. Полностью магнитосфера должна прийти в норму к 13:00 этого же дня. Сложившиеся условия способны негативно отразиться на состоянии людей, чувствительных к изменениям погоды. Среди возможных симптомов — приступы мигрени, повышенная усталость, головокружение и проблемы со сном.

Специалисты в области медицины советуют лицам с хроническими патологиями, в особенности с болезнями сердца и сосудов, быть особенно внимательными к своему самочувствию в указанные даты.

Ольга Сергеева