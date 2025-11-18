Банк перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт 

Для удобства пользователей ВТБ начал перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.

В ноябре банк выпустил более 2 млн Пушкинских карт, владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе.

Самыми активными регионами по подаче заявлений на выпуск карты стали Чувашская Республика, Тамбовская область, Рязанская область, Кемеровская область и Республика Мордовия.



Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.



Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно прямо сейчас: это можно сделать за минуту в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте (https://track.prex.app/c/c7f8ef645fbc36f465382d2a3681543e340c3177e37812a7c447fff6cfdd9196/bde7c328c206c169fdcbffb3256b8da5/).