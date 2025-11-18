У рынка в Саратове грузовик протаранил малолитражку

От

В Саратове 18 ноября грузовой автомобиль столкнулся с легковым «Дэу Матиз» на улице Соколовой.

Инцидент произошёл рядом с рынком «Привоз».

По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ольга Сереева