У рынка в Саратове грузовик протаранил малолитражку

В Саратове 18 ноября грузовой автомобиль столкнулся с легковым «Дэу Матиз» на улице Соколовой.
Инцидент произошёл рядом с рынком «Привоз».
По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ольга Сереева
