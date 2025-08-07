Банк расширяет выездной сервис в Саратовской области

С начала 2025 года зона покрытия сервиса увеличилась вдвое: теперь доставка банковских продуктов доступна в 128 населённых пунктах региона. К концу года услугой смогут воспользоваться жители почти 200 городов и сёл.



За шесть месяцев саратовцы оформили через мобильных менеджеров ВТБ почти 100 тысяч финансовых продуктов. Наибольшей популярностью пользуются дебетовые карты (включая карты для близких и детей), страхование от мошенничества, подключение автопереводов и открытие накопительного счета.



«Мы видим, как востребована доставка банковских услуг, особенно актуально это для жителей малых городов и сёл. За полгода мы увеличили географию сервиса почти в два раза и расширили штат выездных менеджеров до 70 человек, а к концу года их число будет увеличено до 120. Это позволяет нам оперативно обслуживать даже отдалённые районы. В среднем наши специалисты преодолевают 23 км в день, чтобы клиенты получили карту или консультацию в удобном для себя», — комментирует Вячеслав Панасенко, управляющий ВТБ в Саратовской области.



Для оформления услуги клиенту достаточно выбрать продукт на сайте и указать удобные место и время визита. Менеджер доставит и активирует карту. Важно: сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону — только согласовывают детали встречи.