Саратовцам выдают разрешения для охоты на барсука

С 6 августа Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области начал принимать заявки на получение разрешений для добычи европейского барсука.

Охота разрешена в рамках любительского и спортивного сезона, который продлится с 15 августа по 31 октября 2025 года.

Информацию о квотах на добычу и разрешённых охотничьих угодьях можно уточнить на официальном сайте ведомства. Для оформления разрешения охотникам необходимо указать планируемое количество добываемых животных (в пределах установленных лимитов) и предпочитаемое место охоты.

Документы принимаются по адресу: Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, стр. 1, каб. 212. Дополнительные консультации доступны по телефонам: 51-22-48 и 50-33-03.