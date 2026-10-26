Банк выступил генеральным партнером церемонии «Пушкинская карта.Премия»

ВТБ стал генеральным партнером церемонии «Пушкинская карта.Премия», которая состоялась 23 октября в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).

Награды получили учреждения культуры и регионы, которые внесли значительный вклад в развитие программы.

С этого года ВТБ выступает оператором Пушкинской карты, выпустив уже более 7,8 млн карт для молодых людей 14-22 лет. За это время участники потратили свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино. По оценке банка, программой пользуется каждый второй россиянин этой возрастной группы.

«За первый год работы ВТБ в качестве оператора Пушкинской карты программа сохранила свой «вайб» для молодежи. Миллионы приобретенных билетов – показатель того, что театры, музеи и концертные площадки закрепляются как часть повседневной жизни молодых людей. Для нас важно не только обеспечить удобный доступ к культурным событиям, но и помочь сформировать привычку регулярно посещать их. ВТБ много лет поддерживает культурные проекты по всей стране, а Пушкинская карта позволяет сделать это направление максимально востребованным», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В этом году премия включала 27 номинаций в 8 блоках. Награды получили театры, музеи, концертные площадки, дома культуры, образовательные организации и библиотеки, а также регионы, добившиеся успехов в реализации программы.

Среди лауреатов – Новосибирский театр оперы и балета, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Царское Село», Московский концертный зал «Зарядье», Российская государственная библиотека для молодежи и Государственный фонд кинофильмов. Среди регионов отмечены, в частности, Тамбовская область, Республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а также Сахалинская, Костромская, Пензенская, Курская, Тульская и Саратовская области.

Программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента в сентябре 2021 года, в 2025 году стала частью национального проекта «Семья». Получить Пушкинскую карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты – 5 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры. Сегодня в программе участвуют более 12 тыс. учреждений.