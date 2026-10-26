«Фишер» в Твери: завершены съемки продолжения детективного хита для Wink

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В Твери завершились съемки нового сезона популярной детективной франшизы «Фишер. Чёрный проспект» (18+). Режиссерами-постановщиками, авторами сценария и шоураннерами новой главы стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали первый сезон «Фишера».

Проект войдет в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудно быть богом», «Ландыши», «Фишер», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Комбинация», «Первая ракетка» и другие). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука по заказу «НМГ Студии».

В центре сюжета — новое леденящее кровь дело, за расследование которого берутся следователи в исполнении Евгения Цыганова и Оливера Рэймонда Мара. Также в сериале заняты Виктория Исакова и Сергей Гилев, Игорь Гордин, Петр Скворцов, Ольга Тумайкина, Игорь Хрипунов, Егор Корешков, Ольга Лапшина, Серафима Гощанская, Олег Рязанцев, Максим Жегалин и другие.

Действие происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.

Любовь Львова и Сергей Тарамаев, режиссеры-постановщики, авторы сценария и шоураннеры:

«Съемки — всегда живой процесс и какие-то нюансы могут корректироваться в моменте. Например, в некоторых эпизодах мы отказались от планируемой компьютерной графики, а еще у нас на съемочной площадке появилась настоящая ядовитая змея… В новом сезоне “Фишера” к триллеру добавляется драма. Присутствует в различных сценах и юмор. Получилось смешение жанров, что необычно для криминально-детективного сериала».

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