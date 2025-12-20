Бусаргин рассказал о переломных региональных решениях

Губернатор Роман Бусаргин рассказал о переломных региональных решения в развитии Саратовской области.

Их тезисно приводит пресс-служба областного правительства:

— Полное перенаправление строительной отрасли в сторону человека, его прав и комфорта;

— Повышение эффективности бюджетной политики для закрытия таких направлений с хроническим недофинансированием, как обеспечение льготными лекарствами. Только в этом году из регионального бюджета было направлено более 5 млрд рублей, что позволило впервые закрыть всю потребность;

— Кратное увеличение финансовой поддержки муниципалитетов в разрезе развития. Только за последний год она выросла на 7 млрд рублей;

— Целый комплекс именно региональных мер в сфере демографической политики, в том числе новые пособия и поддержка многодетных семей. Многие из этих решений фактически никогда не реализовывались ранее, даже в рамках похожих форматов;

— Регион впервые за долгое время стал непосредственным участником комплексной модернизации учреждений социальной сферы. Параллельно с федеральными решениями, область закрывает свою часть в рамках благоустройства территорий больниц, дополнительным ремонтом образовательных учреждений в части создания спортивных площадок и многое другое.

Подготовила Ольга Сергеева