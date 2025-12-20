Роман Бусаргин высоко оценил деятельность регионального Женского движения «Единой России»

В рамках партийной инициативы в зону проведения специальной военной операции направлено более 60 тонн грузов для поддержки военнослужащих.

Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, выступая 20 декабря на мероприятии регионального отделения партии «Единая Россия».

В своем выступлении глава региона отметил важную роль волонтерских объединений, в которые входят как партийцы, так и их сторонники.

К этой работе также подключились активисты Женского движения «ЕР», которым на региональном уровне руководит депутат облдумы Мария Усова, а также — представители студенческих сообществ и участники «Молодой Гвардии». Все они занимаются сбором и отправкой необходимых вещей для бойцов, а также оказывают помощь членам их семей.

«Такой результат стал возможен благодаря активной позиции местных отделений партии, за что им отдельная признательность. Именно через эти структуры удалось организовать отправку значительного объема гуманитарных посылок. Работа первичных партийных организаций была и остается основой нашего общего дела, которое мы будем обязательно продолжать», — отметил глава региона.

Ольга Сергеева