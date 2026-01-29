Бастрыкин хочет знать, почему саратовцев не переселяют из старого дома с трещинами

СК РФ начал проверку по факту нарушения прав жильцов аварийного дома № 134Б на проспекте 50 лет Октября в Саратове.

Здание 1969 года постройки, признанное аварийным в 2023 году, должно быть снесено до 1 сентября 2025 года, однако люди до сих пор не переселены.

Состояние дома вызывает серьезные опасения: обваливается фасад, в подъездах идут трещины, а подвалы затоплены. Предыдущие обращения жильцов в инстанции не привели к решению проблемы.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил саратовскому управлению представить отчет о проверке и принятых мерах. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию на особый контроль.

Ольга Сергеева