На фронтах СВО геройски погибли жители Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли десять военнослужащих из Саратовской области.

Информацию об этом опубликовали местные администрации 28 января.

В списке погибших значатся Владимир Вакулин (Вольск), Михаил Бочкарев (Краснокутский район), Александр Любавин (Балаково), Антон Тимаев (Шиханы), Андрей Сосин (Балашовский район), Юрий Васильев (Ивантеевский район), Константин Солодков (Калининский район), Андрей Енин и Радик Джумагалиев (Пугачёвский район), а также Иван Леуткин (Аркадакский район).

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

