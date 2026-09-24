Бастрыкин хочет знать, почему в Саратове не расселили «хрущёвку»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нерасселения жильцов аварийного дома в Саратове.

Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Речь идёт о многоквартирном доме на улице 2-й Прокатной. Здание 1956 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2020 году из-за высокого физического износа. Однако благоустроенное жильё гражданам до сих пор не предоставили.

К тому же несколько недель из-за неисправности инженерных систем подвал и придомовая территория «хрущёвки» затапливаются, а водоснабжение осуществляется с недостаточным напором.

СУ СК России по Саратовской области проводит процессуальную проверку. Руководителю управления Дмитрию Костину поручено доложить о её ходе и результатах, а также о принимаемых мерах по реализации прав жильцов на благоустроенное жильё.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СК.

Ольга Сергеева