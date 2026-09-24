В Саратовской области в ДТП с грузовиком погиб мужчина

В Балашовском районе Саратовской области 23 сентября столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения.

«В 20:00 (19:00 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Балашовском районе вблизи села Тростянка произошло столкновение Volkswagen и FAW. В результате ДТП из Volkswagen погиб мужчина 1976 года рождения и пострадала женщина», — говорится в сообщении.

Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшую и тело погибшего. По информации ГУ МВД по региону, женщину доставили в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ольга Сергеева