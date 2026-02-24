Бастрыкин изучит многолетний спор об изъятии земли у саратовского инвестора в сфере туризма

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав предпринимателя из Саратовской области.

Поводом стало видеообращение бизнесмена, в котором он рассказал о многолетнем споре за земельный участок.

По словам заявителя, несколько лет назад он на законных основаниях выиграл торги на право аренды участка лесного фонда и вложил 75 миллионов рублей в строительство базы отдыха. Однако спустя шесть лет объект у него изъяли. Бизнесмен утверждает, что основанием для этого стали поддельные документы.

В настоящее время региональное управление СК расследует уголовное дело о фальсификации доказательств. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления представить ему подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ольга Сергеева