Саратовским семьям с детьми обещают льготную ипотеку под 4% годовых

Семейную ипотеку в России могут привязать к количеству детей.

В марте в Госдуму внесут законопроект о дифференциации ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас ставка единая — 6%. По новому механизму после рождения первенца она составит 10%, второго ребенка — 6%, третьего — 4%, рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Инициатива вызвала споры. В Сбербанке предупредили, что для семей с одним ребенком платежи вырастут, что сократит выдачу кредитов. Депутат Александр Аксёненко отметил: многодетность начинается с первого ребенка, и повышение ставки для таких семей лишит их возможности купить жилье.

Эксперты видят в этом шаг к сокращению программы. С 1 февраля 2026 года уже действует ограничение — один льготный кредит на семью. Риелторы отмечают, что основной сегмент заемщиков — пары с 1–2 детьми, а многодетные реже берут ипотеку из-за низких доходов и господдержки в виде жилья и участков.

Всего в 2025 году в Саратовской области выдали 5,15 тыс. льготных ипотечных кредитов. Об этом пишет «МК в Саратове».

Ольга Сергеева