Бастрыкин контролирует расследование дела о взятке и свалке строительных отходов в Саратове

Глава СК России взял на контроль дело о взятке и мусорном коллапсе у водоемов Саратова.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Костину представить детальный доклад о ходе расследования резонансного уголовного дела. Контролировать исполнение этого поручения будет центральный аппарат ведомства.

В центре внимания правоохранителей оказался инцидент, объединивший сразу два состава преступлений: коррупция и грубое нарушение экологических норм. Как установили следователи, представитель одной из коммерческих структур решил уйти от ответственности нелегальным путем. Мужчина передал взятку должностному лицу, чтобы избежать административного штрафа за незаконное складирование строительного мусора в непосредственной близости от водных объектов в Гагаринском районе Саратова.

Ситуация вокруг расследования приобрела публичный резонанс после того, как в марте суд отказал следствию в продлении срока содержания фигуранта под стражей. Вместо этого подозреваемому избрали более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время уголовное дело расследуется по двум статьям: ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами) и ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Наталья Мерайеф